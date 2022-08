ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Ostholstein Fünf Menschen bei Unfall auf der A1 verletzt Von dpa | 01.08.2022, 12:43 Uhr | Update vor 13 Min.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Gremersdorf im Kreis Ostholstein sind am Montag fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Kleinbus einer Familie aus Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg) am Morgen überschlagen und war an einer Böschung liegen geblieben. Dabei wurden die Beifahrerin und eines der insgesamt sechs Kinder in dem Bus schwer verletzt.