Fürstin Elisabeth von Bismarck in Friedrichsruh beigesetzt Foto: Citynewstv/dpa up-down up-down Adel Fürstin Elisabeth von Bismarck in Friedrichsruh beigesetzt Von dpa | 10.06.2023, 17:40 Uhr

Die Anfang Juni verstorbene Fürstin Elisabeth von Bismarck ist am Samstag in Friedrichsruh östlich von Hamburg beigesetzt worden. Etwa 100 Menschen nahmen an der Trauerfeier auf dem Friedhof des privaten Anwesens der Familie teil, darunter die Sängerin Vicky Leandros (70) und der niederländische Prinz Constantijn (53), jüngster Sohn von Königin Beatrix, mit seiner Frau Prinzessin Laurentien (57).