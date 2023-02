Flüchtlinge: 39.000 Menschen sind 2022 nach Schleswig-Holstein geflüchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down Vor Gipfel von Bund und Ländern Mehr Flüchtlinge in SH: Wo es aktuell besonders hakt Von Frank Jung | 09.02.2023, 19:11 Uhr

Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern in der nächsten Woche werden in Schleswig-Holstein die Rufe nach Verbesserungen lauter. So fehlen allein im nördlichsten Bundesland fast 10 000 Plätze für Integrationskurse. Und die Kommunen mögen eine Unterbringung Geflüchteter in eigenen vier Wänden kaum noch garantieren.