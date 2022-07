Wollen diese Fläche im Löwenstedter Moor weiter vernässen und noch mehr für den Klimaschutz tun: Jens Feddersen (l.) und Michael Drechsler. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Wiedervernässung von trocken gelegten Mooren Für diese Moorflächen bekommen Landbesitzer in SH richtig Geld Von Kay Müller | 22.07.2022, 04:49 Uhr

In fünf neuen Pilotregionen in Schleswig-Holstein bietet die Stiftung Naturschutz Landeigentümern besondere Prämien, wenn sie ihre Flächen vernässen lassen und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dafür müssen die Besitzer nicht mal das Land verkaufen. shz.de hat sich so eine Moorfläche angesehen.