Für den Klimaschutz klebte sich Gianluca Grimalda schon im Wolfsburger VW-Werk vor Autos. Der Wissenschaftler, der sich bei den Klimaaktivisten von „Scientist Rebellion“ engagiert, setzt auch bei Geschäftsreisen auf Klimaneutralität – eine Strategie, die ihm nun die Kündigung einbringen könnte.

Laut Wissenschaftler Grimalda: Institut in Kiel droht ihm mit Kündigung

Auf Nachfrage von shz.de bestätigte der Wissenschaftler, dass ihm sein Arbeitgeber, das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), mit Kündigung gedroht hätte. Der Grund: Er hätte seine Reise um zwei Monate überzogen und würde sich zudem weigern, die Rückreise aus in Papua-Neuguinea mit dem Flugzeug anzutreten. Das IfW wollte die Situation auf Nachfrage unserer Redaktion nicht kommentieren.

