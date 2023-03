Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Fünfeinhalb Jahre Haft für versuchten Totschlag Von dpa | 28.03.2023, 16:37 Uhr

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Flensburg einen 31-Jährigen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung der I. Großen Strafkammer schlug der Angeklagte am 17. Mai 2022 in Flensburg ohne Anlass mit einem Fleischerbeil auf einen Mann ein, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Der angeklagte Syrer habe lediglich eine Geldforderung in Höhe von 300 Euro gegen eine weitere Person gehabt, die zur gleichen Gruppe wie das Opfer gehörte.