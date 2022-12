Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der Autobahn 1 Von dpa | 01.12.2022, 16:35 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 1 bei Scharbeutz im Kreis Ostholstein sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Mann aus Ostholstein sei aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch seien zwei vorausfahrende Autos zusammengeschoben worden. Eine nachfolgende 50 Jahre alte Autofahrerin bemerkte den Unfall am Mittwoch zu spät und fuhr auf den Wagen des 32-Jährigen auf. Die Verletzten wurde mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.