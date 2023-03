Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Fünf Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf der B430 Von dpa | 20.03.2023, 08:38 Uhr

Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen bei Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Mindestens eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am frühen Montag mitteilte. Keiner der Beteiligten schwebe in Lebensgefahr.