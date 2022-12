Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Soziales Fünf Millionen Euro für Härtefallfonds im Norden Von dpa | 28.12.2022, 11:39 Uhr

Mit Beginn des neuen Jahres greift in Schleswig-Holstein ein Härtefallfonds, um für sozial Bedürftige die Folgen der Energiepreiskrise abzumildern. Das Land stellt dafür fünf Millionen Euro bereit, wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. „Unser Härtefallfonds hilft denen, die Hilfe am dringendsten brauchen“, erklärte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Das Land wolle bestehende Hilfsstrukturen vor Ort gezielt und möglichst unbürokratisch unterstützen. „Der Fonds ergänzt die zahlreichen sozialpolitischen Maßnahmen des Landes und des Bundes, damit aus der Energiekrise keine soziale Krise wird.“