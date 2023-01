Nebelwetter in Norddeutschland Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Frostige Temperaturen und teilweise Nebel im Norden erwartet Von dpa | 27.01.2023, 07:36 Uhr

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird in der Nacht von Freitag auf Samstag stellenweise Glätte und Nebel erwartet. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es am Freitag zunächst tagsüber Höchstwerte zwischen zwei und vier Grad. In der Nacht verbreitet sich Hochnebel und Nebel mit Glättegefahr durch überfrierende Feuchtigkeit. Stellenweise werden bis zu minus vier Grad erwartet, an den Küsten bis zu minus zwei Grad. Nur auf Helgoland soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bei ein Grad frostfrei bleiben.