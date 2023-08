Bildung Friesisch-Unterricht in kleineren Lerngruppen möglich Von dpa | 30.08.2023, 15:42 Uhr Bildungsministerin Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down

Schulen im Kreis Nordfriesland und auf Helgoland können seit Schuljahresbeginn Lerngruppen für Friesisch bereits ab sechs Schülerinnen und Schülern anbieten. „Das ist eine deutliche Verbesserung“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Kiel. Der Unterricht kann auch jahrgangsübergreifend und schulartübergreifend organisiert werden, heißt es in einem seit August geltenden Erlass.