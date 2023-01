Gazi Freitag Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Grünen-Landeschef Freitag sieht Konfliktpotenziale in Schwarz-Grün Von dpa | 11.01.2023, 05:17 Uhr

Der Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag hätte sich von der neuen schwarz-grünen Landesregierung mehr Schwung erhofft. „Natürlich gibt es da Schwierigkeiten und ich nehme das auch wahr, dass der Aufbruch nicht so spürbar ist und man vielleicht so ein bisschen dröge daherkommt“, sagte Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das liege aber vor allem am Krisenmodus bedingt durch den russischen Krieg gegen die Ukraine, die Corona-Pandemie und die Energiepreiskrise.