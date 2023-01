Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Dithmarschen Freilaufender Hund verletzt Baby schwer Von dpa | 18.01.2023, 16:08 Uhr

Ein freilaufender Hund hat ein Baby in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) angegriffen und schwer verletzt. Der kleine Junge sei nach der Attacke des American Staffordshire Terrier am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand nicht. Die Mutter und die dreijährige Schwester blieben unverletzt.