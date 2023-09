Viel Sonne, kein Regen, dazu Temperaturen bis zu 30 Grad: All das, was der Sommer 2023 in Schleswig-Holstein hat größtenteils vermissen lassen, kommt mit etwas Verspätung im September zum Vorschein. Dass das Wetter auch die nächsten Tage so bleibt, bestätigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Zusätzlich weht selbst an Nord- und Ostseeküste zuweilen nur ein mäßiger Wind.

Der Spätsommer ist endgültig in Schleswig-Holstein angekommen, vielerorts ist die Freibadsaison noch längst nicht für beendet erklärt. Im Kreis Schleswig-Flensburg, Stormarn oder in Kiel machen die Freibäder in SH in der Regel Anfang September dicht. Manche von ihnen gehen in die Verlängerung.

In diesen Freibädern kann in Schleswig-Holstein auch im September 2023 noch gebadet werden.

Freibadsaison im September: Schleswig-Holsteins Freibäder in der Übersicht

Tarp: Freibad Tarp (Walter-Saxen-Straße 500, bis zum 10. September geöffnet)

Kropp: Geestlandbad Kropp (Am Schwimmbad 1, 24848 Kropp, bis zum 24. September geöffnet)

Kiel: Sommerbad Katzheide (Von-der-Groeben-Straße, bis zum 22. September geöffnet)

Rendsburg: Aqua City (An der Untereider 29-31, geöffnet bis 15. September)

Hennstedt: Freibad Hennstedt (Kummerfeld 5, bis zum 7. September)

Erfde: Freibad Erfde, Am Sportplatz, bis 16. September)

Hemmingstedt: Freibad Hemmingstedt (Neue Anlage 27, bis zum 7. Oktober geöffnet)

Bokel: Freibad Bokel (Lindenallee 34A, bis 10. September geöffnet )

Borgdorf-Seedorf: Badeland Borgdorf (Am Seedorfer Weg 3, bis 15. September geöffnet)

Kellinghusen: Freibad am Park Kellinghusen (Jacob-Fleischer-Straße 6, bis 15. September geöffnet)

Bad Bramstedt: Freibad Roland Oase Bad Bramstedt (Am Badesteig 5, bis 30. September geöffnet)

Struvenhütten: Freibad Struvenhütten (Wohldweg 10, bis 15. September)

Itzstedt: Freibad Itzstedt (Seeweg 29, bis 15. September geöffnet)

Bad Segeberg: Strandbad Ihlsee (Am Ihlsee 2A. bis 31. Oktober geöffnet)

Alveslohe: Freibad Alveslohe (Börgerskamp, bis 10. September geöffnet)

Ellerau: Freibad Ellerau (Am Freibad, bis 30. September geöffnet)

Kaltenkirchen: Freibad Kaltenkirchen (Norderstraße 8, bis zum 8. September geöffnet)

Lauenburg/Elbe: Freibad Lauenburg (Am Freibad 13, bis zum 10. September geöffnet)

Quickborn: Freibad Quickborn (Am Freibad 13, bis zum 13. September geöffnet, darüber hinaus zwischen dem 18. bis zum 30. September geöffnet)

Hinweis der Redaktion: Bei den vorgestellten Freibädern handelt es sich um eine Auswahl. Unsere Redaktion nimmt Informationen über weitere Freibäder, die im September 2023 in Schleswig-Holstein geöffnet haben, unter der E-Mail-Adresse onlineredaktion@shz.de entgegen.