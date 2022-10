Polizei Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ostholstein Frauenleiche aus Imbiss obduziert: Massive Gewalteinwirkung Von dpa | 15.10.2022, 16:55 Uhr

Eine 37 Jahre alte Frau, die am Freitagmorgen tot in einem Imbissbetrieb in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) gefunden worden war, ist das Opfer einer Gewalttat. Die Rechtsmediziner hätten „Spuren massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf, den Hals, den Oberkörper und die Arme der Frau festgestellt“, teilte die Staatsanwaltschaft Lübeck am Samstag mit.