Dithmarschen Frauen verstoßen gegen Hausordnung: Hausverbot im Freibad Von dpa | 12.07.2023, 14:04 Uhr

Mit Hilfe der Polizei sind am Dienstag im Freibad Albersdorf (Kreis Dithmarschen) Platzverweise und Hausverbote gegen drei Frauen durchgesetzt worden, die gegen die Hausordnung verstoßen haben. Die Frauen im Alter von 36, 21 und 26 Jahren filmten im Freibadbereich und badeten in Straßenkleidung, wie die Polizei am, Mittwoch mitteilte. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. Gegen die Gruppe, die sich den Angaben zufolge auch der Polizei gegenüber unkooperativ zeigte, wurden Platzverweise und Hausverbote ausgesprochen. Die Polizisten begleiteten sie im Anschluss aus dem Freibad hinaus.