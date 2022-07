ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Gewalttat Frauen tot in Wohnung gefunden: Haftbefehl gegen 29-Jährigen Von dpa | 10.07.2022, 17:08 Uhr

Ein Mann aus Baden-Württemberg soll in Schleswig-Holstein zwei Frauen ermordet haben. Der 29-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten. Woher genau der Verdächtige stammte, war zunächst nicht herauszufinden. Auch weitere Details zu dem Verbrechen wollten die Ermittler bis auf weiteres nicht bekanntgeben.