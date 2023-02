Frau in Büro Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Arbeitsmarkt Frauen im Norden bei IT-Berufen klar unterrepräsentiert Von dpa | 24.02.2023, 15:11 Uhr

Von 18.800 Beschäftigten in der IT-Branche in Schleswig-Holstein sind nur 3000 Frauen. Darauf hat die Agentur für Arbeit am Freitag aufmerksam gemacht. Der niedrige Anteil von 16 Prozent sei umso bedauerlicher, da gerade in diesen Berufen die technologische Möglichkeit bestehe, Einsatz- und Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren und damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, kommentierte Regionaldirektor Markus Biercher.