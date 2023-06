Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Buntes Frau vergisst Hund im Zug: Polizei nimmt Hercules in Obhut Von dpa | 01.06.2023, 18:48 Uhr

Die Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof hat am Donnerstag einen tierischen Vermisstenfall gelöst. Eine Zugbegleiterin hatte in einem Regionalexpress aus Kiel eine Tragetasche mit einem Hund gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine Suche nach Herrchen oder Frauchen blieb zunächst erfolglos. Bundespolizisten nahmen den kleinen Vierbeiner mit aufs Revier und versorgten ihn mit Wasser und Spielzeug.