Prozessbeginn Frau steht wegen gewaltsamen Tod des Mannes vor Gericht Von dpa | 04.10.2023, 17:48 Uhr | Update vor 20 Min.

Wegen des Verdachts des Totschlags muss sich eine 48-Jährige ab 9.30 Uhr vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihren Mann am 15. Februar in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach einem Streit in einer Wohnung mit Gegenständen massiv geschlagen zu haben. Dies soll zum Tod des Partners geführt haben. Für den ersten Verhandlungstag sind nach Angaben des Landgerichts keine Zeugen geladen.