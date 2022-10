Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Bad Schwartau Frau nach Gewaltverbrechen in Imbiss gestorben Von dpa | 14.10.2022, 15:21 Uhr

Eine 37-Jährige ist in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) am frühen Freitagmorgen getötet worden. Als hauptverdächtig gilt der 45 Jahre alte Mann der Frau, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Dieser hatte um 3.39 Uhr den Notruf alarmiert. Einsatzkräfte fanden die Frau wenig später schwer verletzt in einem Imbiss auf, in dem der Mann arbeitet. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.