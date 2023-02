Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Pinneberg Frau nach Angriff auf Bekannten in psychiatrischer Klinik Von dpa | 16.02.2023, 17:01 Uhr

Nach einem Angriff auf einen 28 Jahre alten Bekannten ist ein 33 Jahre alter Mann aus Elmshorn in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hatte der 33-Jährige dem 28-Jährigen in seiner Wohnung eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihn dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Das Opfer habe nach der Attacke den Tatort verlassen und sich an Ersthelfer gewandt, berichtete die Polizei am Donnerstag.