Festnahme Frau in Quickborn verletzt: Haftbefehl gegen Bruder erlassen Von dpa | 13.06.2023, 17:59 Uhr

Bei dem Mann, der am Montag im Kreis Pinneberg eine 46 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt haben soll, handelt es sich nach Angaben der Polizei um ihren 51 Jahre alten Bruder. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe sich am Montag in der Nähe des Tatortes in Quickborn widerstandslos festnehmen lassen.