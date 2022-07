ARCHIV - Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Lübeck Frau getötet: Tatverdächtiger Partner in Psychiatrie Von dpa | 14.07.2022, 16:07 Uhr

Der 41 Jahre alte Mann, der am Wochenende seine Lebensgefährtin getötet haben soll, ist vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das habe das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck entschieden, sagte deren Pressesprecher Christian Braunwarth am Donnerstag. Nach Auffassung eines Sachverständigen sei die Steuerungsfähigkeit des Tatverdächtigen aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert gewesen, erläuterte Braunwarth.