Polizei Frau beleidigt Polizisten im Kreis Steinburg per Notruf Von dpa | 17.04.2023, 11:27 Uhr

Mit ihrem Mobiltelefon soll eine 56-Jährige am Samstag im Kreis Steinburg 49 Mal die Einsatzleitstelle der Polizei angerufen und am Notruf arbeitende Beamte in diversen Gesprächen beleidigt haben. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zum Wohnort der Frau in Oelixdorf und stellte das Telefon sicher, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dies habe die die Frau mit Protesten und Beleidigungen begleitet. Welchen Hintergrund der Ärger auf die Polizei hatte, konnte bislang nicht geklärt werden.