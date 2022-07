ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Schleswig-Flensburg Frau beim Kentern ihrer Jolle auf der Schlei verletzt Von dpa | 06.07.2022, 09:32 Uhr

Eine Frau und ein Mann sind am Dienstagnachmittag nach dem Kentern ihrer Jolle aus der Schlei bei Brodersby-Goltoft (Kreis Schleswig-Flensburg) gerettet worden. Ein Anwohner habe die Rettungsleitstelle See informiert, dass ein Segelboot im Brodersbyer Noor durch eine starke Böe gekentert sei, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch mit.