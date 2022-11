Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Steinburg Frau aus brennender Wohnung in Itzehoe gerettet Von dpa | 08.11.2022, 14:41 Uhr

Die Feuerwehr hat eine Frau aus einer brennenden Wohnung in Itzehoe gerettet. Die 27-Jährige war am Dienstagmorgen von einem Rauchmelder geweckt worden, konnte die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus nach Angaben der Feuerwehr aber nicht mehr gefahrlos verlassen. Sie wurde durch ein Fenster im ersten Obergeschoss über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.