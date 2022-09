Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungen Frau am Rande des CSD in Lübeck angegriffen und verletzt Von dpa | 16.09.2022, 15:15 Uhr

Die Lübecker Polizei sucht nach mehreren Menschen, die eine Frau am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Lübeck angegriffen und verletzt haben sollen. Die Tat geschah am 20. August, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ob ein direkter Zusammenhang mit dem CSD besteht, war zunächst nicht bekannt.