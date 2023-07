Gewitter Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolb up-down up-down Wetter Forscher ziehen Gewitterbilanz: Wenigste Blitze im Norden Von dpa | 04.07.2023, 15:34 Uhr

Nach Bundesländern aufgeschlüsselt ist die höchste Anzahl an Blitzen zwischen Januar und Juni mit mehr als 554.000 in Bayern gemessen worden. Nur etwa 0,1 Blitze pro Quadratkilometer wurden in Kiel und im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) gemessen, das ist bundesweit der niedrigste Wert, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen nowcast am Dienstag mitteilte. Die meisten Blitze pro Quadratkilometer seien in den oberbayerischen Landkreisen Fürstenfeldbruck (31,4) und Dachau (30,3) verzeichnet worden.