Luftverkehr Flugunfall auf Luftwaffenstützpunkt: Weitere Ermittlungen Von dpa | 16.05.2023, 15:01 Uhr

Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) haben am Dienstag nach dem Flugunfall mit zwei Toten auf dem Luftwaffenstützpunkt Hohn ihre Ermittlungen fortgesetzt. Es gehe darum, Informationen zu sammeln, wie der Unfall passiert sein könnte, sagte ein BFU-Sprecher am Dienstag. So wurden Zeugen befragt und das Wrack analysiert. Dazu wurden nach Angaben des Sprechers etwa die Lage des Wracks und die Stellungen der Hebel im Cockpit begutachtet. Ein Zwischenbericht werde voraussichtlich am 25. Juli herausgegeben. Darin werde aber noch nichts zur Unfallursache stehen.