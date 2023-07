Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Flughafen will Drehkreuz für Wasserstoff-Flieger werden Von dpa | 12.07.2023, 12:58 Uhr

Der Hamburger Flughafen will sich mit Hilfe von EU-Fördergeld zu einem Drehkreuz für Wasserstoff-Flieger im Ostseeraum entwickeln. Dazu startet voraussichtlich im November ein dreijähriges Projekt mit einem Volumen von 4,8 Millionen Euro. „Das Projekt will ländliche Ostsee-Regionen mit wasserstoff-betriebenen Kleinflugzeugen besser an bestehende Luftfahrt-Hubs anbinden“, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens vom Mittwoch. „Fast alle wichtigen Flughafenbetreiber rund um die Ostsee gehören der Partnerschaft an“, die Federführung liegt in Hamburg. Beteiligt sind auch die Flughäfen Sylt und Lübeck, die Airlines Sylt Air und Lübeck Air, wie das Verkehrsministerium in Kiel am Vortag mitgeteilt hatte.