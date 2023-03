LNG-Cargo in Brunsbüttel Foto: Helge Heggblum/Brunsbüttel Ports GmbH/dpa/Archiv up-down up-down LNG Flüssigerdgas vom Terminal Brunsbüttel wird eingespeist Von dpa | 23.03.2023, 14:14 Uhr

Am Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel ist das erste Gas in das schleswig-holsteinische Leitungsnetz eingespeist worden. Seit Mittwoch ströme das regasifizierte LNG in das Netz von SH Netz, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ein Teil des Gases bleibe im Netz von SH Netz, ein anderer Teil werde an den Netzbetreiber Gasunie Deutschland weitergeleitet, über den das Gas im europäischen Gasverbundnetz verteilt werde.