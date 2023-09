Nachwuchs geht eigene Wege Flügge werden: Wie der Auszug des Kindes von daheim gelingt Von Christina Bachmann, dpa | 16.09.2023, 04:02 Uhr Kuscheltier in Umzugskiste Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn up-down up-down

„Mama, Papa, ich will ausziehen!“ Manche Eltern müssen da vielleicht erstmal schlucken, andere atmen erleichtert auf. So oder so - diesen wichtigen Schritt können Eltern und Kind gemeinsam angehen.