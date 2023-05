Daniel Günther (CDU) Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Migration Flüchtlingsgipfel: Günther fordert mehr Geld vom Bund Von dpa | 08.05.2023, 15:46 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat vor dem Flüchtlingsgipfel ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes angemahnt. „Die Hilferufe aus den Kommunen scheinen in Berlin nicht anzukommen“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Kiel. Die Situation vor Ort werde zunehmend schwieriger. „Und deswegen muss der Bund hier ein stärkeres Entgegenkommen zeigen.“