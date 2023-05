Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriegsfolgen Fliegerbombe unter Kita in Schwentinental wird entschärft Von dpa | 11.05.2023, 02:47 Uhr

Die Fliegerbombe unter einer Kita in Schwentinental bei Kiel soll am Donnerstagvormittag entschärft werden. 1500 Anwohnerinnen und Anwohner müssen den Sperrbereich bis 10.00 Uhr verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ihnen steht ab 8.00 Uhr die Sporthalle einer Schule als Ersatzunterkunft zur Verfügung. Um 09.00 Uhr werden Straßensperren in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort eingerichtet.