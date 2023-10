Die 500-Kilo-Bombe war bei Routinearbeiten in der Schwentine in Höhe der Mündung des Flusses in die Hörn gefunden worden. Auch die viel befahrene Bundesstraße 502 war am Sonntag von den Sperrungen im Bereich des Fundortes betroffen. Besatzungsmitglieder der anliegenden Schiffe im Bereich der Schwentinemündung mussten von Bord gehen.



Den Angaben zufolge musste die Bombe zur Entschärfung mithilfe von Ballons zunächst auf die Kaikante umgelagert werden. Auch Taucher seien im Einsatz gewesen.