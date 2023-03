Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Entschärfung Fliegerbombe in Hemmingstedt bei Itzehoe gefunden Von dpa | 10.03.2023, 17:20 Uhr

Bei einem Bodengutachten ist in Hemmingstedt im Schleswig-Holsteiner Kreis Dithmarschen eine 500 Pfund schwere Fliegerbombe gefunden worden. Die Polizei Itzehoe teilte am Freitag mit, dass die Entschärfung für Sonntag (19. März) geplant werde. Genaue Details seien noch nicht bekannt, aber man werde die betroffenen Anwohner vorab rechtzeitig informieren. Außerdem müssten die Bundesstraße 5 durch Hemmingstedt zeitweilig gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden, so dass Autofahrer sich dort auf Verkehrsbehinderungen einstellen müssten.