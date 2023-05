Brand in Flensburg Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Brände Flensburgs Oberbürgermeister verurteilt Gaffer-Videos Von dpa | 04.05.2023, 23:12 Uhr

Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) hat die im Internet kursierenden Videos vom Brand mit zwei Toten scharf verurteilt. „Wir haben zum Teil die Bilder gesehen, die im Netz kursieren“, sagte er am späten Donnerstagabend in der Nähe des Brandortes. „Man ist da ja gefangen in den Gefühlen zwischen Unverständnis, Wut, Zorn, Sprachlosigkeit, dass Menschen (...), wenn andere um ihr Leben kämpfen (...) Freude daran haben das zu filmen und ins Netz zu stellen.“ Das habe nichts damit zu tun, wie eine zivilisierte Gesellschaft sich zu benehmen habe. Es sei intolerabel.