So oft wie er trat keiner in den vergangenen Jahren ans Rednerpult: Lars Harms. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Landtag in SH Lars Harms vom SSW redet im Parlament am häufigsten Von Kay Müller | 25.07.2022, 17:23 Uhr

Er hat es genau 452 Mal getan: Der Vorsitzende des SSW im Landtag war in der vergangenen Wahlperiode der fleißigste Redner im Parlament. shz.de erklärt, was es sonst noch für interessante Zahlen aus dem Landeshaus gibt, warum es in den vergangenen fünf Jahren mehr Landtag trotz Lockdowns gab und was Ralf Stegner damit zu tun hat.