Ein Viertel der Deutschen verzehrt täglich Fleisch oder Wurst, wobei darunter deutlich mehr Männer (31 Prozent) als Frauen (19 Prozent) sind. Das geht aus dem Ernährungsreport 2022 hervor. Schleswig-Holstein Immer mehr Flexitarier: Warum der Fleischerverband Nord das als Chance sieht Von Susanne Link | 26.07.2023

In Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die ab und zu bewusst auf Fleisch verzichten. Joachim Drescher vom Fleischerverband Nord erläutert, was das für die Fleischerei-Betriebe in Schleswig-Holstein bedeutet und warum Betriebe im Norden schließen.