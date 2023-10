Es geht um eine Klage des Verbandes Sozialer Wettbewerb gegen eine Warenhauskette mit Sitz in Kiel. In einem ihrer Prospekte aus dem Herbst 2018 bewarb sie Getränke in Pfandflaschen und Joghurt im Glas - das Pfandgeld aber war extra ausgewiesen. So machen es die meisten Lebensmittelhändler; der Verband sah darin aber einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht. Ein Urteil wird am 26. Oktober fallen. (Az.: 1 ZR 135/20)