Feuerwehreinsatz Fischkutter vor Büsum in Flammen: Zwei Personen gerettet Von dpa | 18.08.2023, 08:34 Uhr

Ein Fischkutter ist rund 13 Kilometer westlich von Büsum (Kreis Dithmarschen) in Brand geraten. Die Besatzung aus zwei Personen habe sich am frühen Freitagmorgen auf eine Rettungsinsel begeben, teilte das Havariekommando mit. Ein Seenotrettungskreuzer brachte die beiden an Land, wo sie vom Rettungsdienst behandelt wurden.