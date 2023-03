Niedersächsische Fischer fahren mit Kuttern zu Protest Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Agrar Fischer und Landwirte demonstrieren bei Agrarministertreffen Von dpa | 22.03.2023, 14:39 Uhr

Viele Fischer und Landwirte haben am Mittwoch anlässlich der Agrarministerkonferenz im schleswig-holsteinischen Büsum demonstriert. „Büsum ist voll. Voller Traktoren und voller Kutter“, sagte eine Polizeisprecherin. Bis zu 400 Traktoren seien in den Küstenort gefahren, im Hafen lägen dicht an dicht etwa 60 Kutter.