Fischerei Fischer planen Protest gegen Verbot von Grundschleppnetzen Von dpa | 16.03.2023, 07:00 Uhr

Mit verschiedenen Aktionen wollen Fischer bei der Agrarministerkonferenz kommende Woche (22. bis 24. März) in Büsum ihren Unmut über das geplantes Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten äußern. Höhepunkt soll eine Kutterdemo am Donnerstag (23. März) sein, sagte der 1. Vorsitzende der Sparte See und Krabbenfischer im Landesfischereiverband Schleswig-Holstein, Jan Möller, der Deutschen Presse-Agentur. Im Anschluss finde eine Kundgebung statt.