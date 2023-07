Kinderbuch-Autor Finn-Ole Heinrich wurde für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet. Foto: Henning Heinrich up-down up-down Jugendliteratur-Preisträger Finn-Ole Heinrich Kinderbuch-Autor: Deshalb nerven mich Conni und Leo Lausemaus! Von Sina Wilke | 07.07.2023, 08:19 Uhr

Kinderbuch-Autor Finn-Ole Heinrich hat genug von Büchern, die Kinder erziehen wollen. Im Interview erklärt er, was er an diesen pädagogischen Texten so schlimm findet und wieso sie der Kinderliteratur schaden.