Regierung Finanzministerium schreibt Besitzer wegen Grundsteuer an Von dpa | 30.06.2022, 14:52 Uhr

Gut 1,2 Millionen Grundstückseigentümer in Schleswig-Holstein erhalten wegen der Grundsteuerreform in den kommenden Tagen Post vom Finanzamt. „Eine Reform der Grundsteuer war notwendig und wurde uns vom Bundesverfassungsgericht aufgetragen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Donnerstag. Mit rund 400 bis 500 Millionen Euro jährlich ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmenquellen der Städte und Gemeinden im Land.