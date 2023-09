Finanzen Finanzministerin Heinold für Lockerung der Schuldenbremse Von dpa | 08.09.2023, 14:38 Uhr | Update vor 1 Std. Monika Heinold fordert Reform der Schuldenbremse Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down

Die norddeutschen Bundesländer wollen durch bessere Organisation ihrer Verwaltungen und Abbau von Bürokratie Kosten sparen, stellen in Teilen angesichts der Herausforderungen im Klimaschutz die gesetzlich verankerte Schuldenbremse aber in Frage. Die finanzielle Situation sei äußerst angespannt. „Einnahmen und Ausgaben in den Ländern passen nicht mehr zueinander“, erklärte Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag nach einer Konferenz der norddeutschen Finanzminister in Schwerin.