Politiker Finanzminister Lindner heiratet in einer Kirche auf Sylt Von dpa | 09.07.2022, 01:49 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt heiraten am Samstag in einer Kirche auf Sylt. Am Donnerstag hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die standesamtliche Trauung im Sylt-Museum vorgenommen. Medienberichten zufolge hat das Paar für die Trauung am Samstag die St. Severin-Kirche in Keitum ausgewählt. Anschließend soll am Abend in der „Sansibar“ gefeiert werden. Auf der Gästeliste sollen zahlreiche Prominente stehen - darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Parteichef Friedrich Merz.