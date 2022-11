Es bleibt das Thema bei der Fußball-WM in Katar: Das Fifa-Verbot der „One Love“-Binde. Nicht nur in Deutschland sorgen die Drohungen mit sportlichen Sanktionen weiter für Diskussionen und Unverständnis. Auch der Deutsche Fußballbund geriet nach dem Rückzieher in der Kritik. Die Supermarktkette Rewe beendete aufgrund des Eklats sogar die Zusammenarbeit mit dem Verband.

Am Dienstag hat der DFB nun angekündigt, das Verbot des Weltverbands rechtlich prüfen zu wollen. Ziel sei es demnach, dass Kapitän und Torwart Manuel Neuer die „One-Love“-Binde spätestens beim zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Spanien tragen kann, ohne eine Strafe zu kassieren.

Heute Nachmittag steht das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan an. Für eine Entscheidung dürfte es knapp werden.