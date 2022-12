Silvesterfeuerwerk gehörte für viele Bürger über Jahrzehnte zum Jahreswechsel dazu. Sind dieses Jahr Böller und Raketen wieder erlaubt? Symbolfoto: Imago Images/MiS up-down up-down Silvester 2022/2023 Feuerwerks- und Böllerverbote in SH: Das planen größere Städte und Gemeinden und | 18.11.2022, 06:30 Uhr | Update vor 2 Std. Von Philipp Nicolay Christin Lempfert | 18.11.2022, 06:30 Uhr | Update vor 2 Std.

Raketen und Böller gehören auch für viele Bürger in Schleswig-Holstein über viele Jahrzehnte an Silvester einfach dazu. Dann kamen mit der Corona-Pandemie an vielen Orten Feuerwerksverbote. Doch wie sieht es dieses Jahr in größeren Städten in SH aus?